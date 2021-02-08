«Рубин» потерпел поражение от «Томи» в контрольном матче

Футболисты «Рубина» проиграли «Томи» (2:3) в рамках товарищеской встречи на тренировочном сборе казанцев в Белеке (Турция).

В составе представителя РПЛ голы забили Иван Игнатьев (5-я минута, с пенальти) и Кирилл Климов (52). У соперника, выступающего в ФНЛ, результативные удары на счету Артема Симоняна, оформившего дубль (16, 35), а также Тенгиза Цискаридзе (73).

Отметим, что на 30-й минуте Симонян не реализовал 11-метровый удар – голкипер Никита Медведев смог спасти казанскую команду от пропущенного гола.

Контрольный матч

«Томь» (Томск) – «Рубин» (Казань) – 3:2 (2:1)