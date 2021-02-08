Головин оценил свою игру в матче с «Нимом»

Полузащитник «Монако» Александр Головин дал комментарий после победы над «Нимом» (4:3) в 24-м туре чемпионата Франции.
«Думаю, много говорить сейчас не нужно. Конечно, очень рад такому матчу. Хочется поблагодарить всех, кто поддерживал и поддерживает меня. Это важно. Понимаю, что получился яркий и запоминающийся матч, но не надо переоценивать его значение. Это только одна игра. Нам нужно много работать, прогрессировать и устранять те ошибки, которые были. В общем, есть к чему стремиться», – цитирует 24-летнего хавбека «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что российский полузащитник был признан лучшим игроком тура лиги 1.
источник: Чемпионат.com