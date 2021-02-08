Мхитарян может оказаться в «Ювентусе»

Атакующий полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может этим летом стать игроком «Ювентуса».

Как сообщает Calcio Mercato, туринский клуб хочет воспользоваться сложной ситуацией между римлянами и 32-летним игроком по поводу нового контракта. Отметим, что текущее соглашение армянина с «волками» истекает в конце сезона-2020/21.

Руководство столичной команды рассчитывает сохранить хавбека еще на один год, но пока стороны не могут прийти к согласию.

Напомним, хавбек перешел в итальянский клуб в сентябре 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах, забил 11 голов и отдал 10 ассистов.

После 21 тура Серии А «Рома» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 40 очков.