«Урал» проведет спарринг с «Рубином» на втором сборе в Турции

Пресс-служба «Урала» опубликовала расписание контрольных матчей команды на втором тренировочном сборе в Турции.

Отмечается, что екатеринбургский клуб проведет четыре игры. Его соперниками станут черногорская «Зета» (10 февраля), «Акрон» (11-е), «Рубин» (15-е) и узбекский «Навбахор» (16-е).

Первый официальный матч в этом году подопечные Юрия Матвеева проведут в рамках 1/8 финала Кубка России с «Уфой». Встреча запланирована на 20 февраля.

После 19 туров РПЛ «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. В первой игре чемпионата после зимней паузы команда сыграет в гостях с «Краснодаром».