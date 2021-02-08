Заявление о банкротстве «Тамбова» оставлено без движения

Как сообщает ТАСС, основанием для этого стали факты, выявленные в ходе рассмотрения заявления. В частности, руководство клуба не представило доказательства возникновения у него права на обращение с заявлением о банкротстве. Кроме того, должник предложил суду своего конкурсного управляющего, что запрещено законом.

«Арбитражный суд определил: заявление Ассоциации «Футбольный клуб «Тамбов» Тамбовской области» оставить без движения», - говорится в постановлении суда.

Отмечается, что размер кредиторской задолженности которого составляет более 536,8 млн рублей.

Напомним, ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что сделает все возможное, чтобы сохранить клуб. Лига готова оказать тамбовчанам материальную помощь. Кроме того, некоторые российские клубы согласились отпустить своих футболистов в «Тамбов» на правах аренды на выгодных условиях.

В пятницу стало известно, что клуб обратился в суд с иском о банкротстве. При этом генеральный директор »Тамбова» Ольга Коновалова отметила, что иск может быть отозван, если все договоренности с РФС и РПЛ будут воплощены в жизнь.