Самарская область сократит бюджет «Крыльев Советов» на 500 миллионов рублей

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал сообщения СМИ о сокращении бюджета самарского клуба.

«Нам уменьшают бюджет, но это не значит, что надо бежать и кричать «караул», – рассказал в интервью для «РБ-Спорт». – Мы подстраиваемся под новые реалии с точки зрения цифр. Понимаем, что ситуация меняется, пытаемся ужиматься и оптимизировать свою деятельность по новым игрокам и зарплатной ведомости. Не скрою: непросто, но слово «проблема» относительно этого точно говорить не надо.

Одна сложность только в том, что бюджет выделяют на календарный год, а клубам, которые ходят между лигами, всегда трудно. Бизнес-процессы зачастую сложно загадывать, а футбол… У нас есть свои цели, мы к ним идем. Но все равно закладываем риски, рассматриваем разные сценарии. Проблем не будет, все решим. Плюс есть задача увеличивать долю внебюджетного финансирования.

В прошлом году у нас по всем источникам заработано 30-40 процентов внебюджетных средств. В этом году сложно сказать. Возможности премьер-лиги гораздо выше, поэтому для нас это важно с точек зрения спортивной, коммерческой, маркетинга и для болельщиков. Задачи многоуровневые, их надо выполнять комплексно.

Часть внебюджетки будет существенна. Мы занимаемся этим. Условия такие, что сложно привлекать каких-то спонсоров, но мы встаем на эти рельсы. Понимаем, что это будущее, возможность для динамичного и позитивного развития. При этом без бюджетных средств не только мы, но и 99 процентов других клубов просто не выживут.