Александр Дюков: Доверие к Черчесову подтвердили, когда продлили с ним контракт

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением о работе главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

- Что касается поражения в Белграде (Сербия - Россия - 5:0), оно получилось болезненным и резонансным, мы все его переживали. Было больно и горько, но такие игры бывают у каждой сборной. С точки зрения качества игры, конечно, это был очень плохой матч, наверное, самый плохой за последнее время. К сожалению, так бывает, и через это надо пройти. Что касается доверия, мы это доверие к Станиславу Саламовичу подтвердили, когда продлили с ним контракт. Я считаю неправильным принимать решение по одному матчу, - передает слова Дюкова «Матч ТВ».

Ранее Черчесов рассказал, у тренерского штаба сборной России есть план подготовки к чемпионату Европы: около двух недель национальная команда проведет в австрийском Нойштифте, затем сыграет две контрольные встречи и завершит подготовку на базе в Новогорске.