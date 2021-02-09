«Рубин» обыграл «Нижний Новгород» в контрольном матче, на счету Кварацхелии дубль

Футболисты «Рубина» одержали победу над «Нижним Новгородом» (3:1) в рамках товарищеской встречи на тренировочном сборе в Турции.

Главным героем встречи стал атакующий полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия, оформивший дубль на 19-й и 79-й минутах. Еще один гол забил Денис Макаров (43). В составе соперников результативным ударом отличился Момо Янсане (77).

Отметим, что сегодняшний матч стал заключительным для клуба из Татарстана на втором сборе. Вчера подопечные Леонида Слуцкого уступили другому представителю ФНЛ – «Томи» (2:3)

Контрольный матч

«Рубин» (Казань) – «Нижний Новгород» – 3:1 (2:0)