Леонид Слуцкий: Я удовлетворен качеством атакующих действий команды на втором сборе

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды в контрольном матче с «Нижним Новгородом» (3:1), а также подвел итоги второго тренировочного сбора казанцев.

– Во всех матчах на этом сборе, если мы говорим про игры основного состава, я более чем удовлетворен качеством наших атакующих действий. Мы много забиваем и имеем огромное количество моментов. Что касается обороны, то она всегда связана с состоянием и могут быть различные ситуации. Сегодня не было не было каких-то сверхглобальных оборонительных проблем, но все равно пропустили, и я не очень доволен этим, – цитирует Слуцкого пресс-служба клуба из Татарстана.

Отметим, что сегодня казанская команда провела заключительный матч на втором тренировочном сборе в рамках подготовки к оставшейся части сезона Российской Премьер-лиги. Третий сбор клуба начнется также в Турции 13 февраля.

На данный момент «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. В первой игре чемпионата после зимней паузы команда Слуцкого отправится в гости к «Спартаку». Встреча запланирована на 28 февраля.