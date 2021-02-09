«Лидс» планирует летом подписать Дугласа Косту

Руководство «Лидса» рассматривает варианты усиления атаки в летнее трансферное окно в случае, если команду покинет фланговый нападающий Рафинья.

Ранее сообщалось, что 24-летнего бразильца хочет приобрести «Ливерпуль». По информации Todofichajes, «павлины» рассчитывают заменить своего лидера на форварда «Баварии» Дугласа Косты.

Напомним, что 30-летний игрок, представляющий Бразилию, арендован у «Ювентуса» до 30 июня 2021 года. Вероятнее всего, туринский клуб будет готов к продаже своего футболиста в ближайшим летом и может вступить в переговоры с «Лидсом».

В нынешнем сезоне Коста принял участие в 21 матче, забил один гол и отдал три ассиста.