Гаджи Гаджиев – о возрождении «Амкара»: Главное, чтобы слова губернатора не расходились с делом

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев дал свой комментарий по поводу возможного возрождения пермского клуба.

Напомним, что вчера, 8 февраля, президент федерации футбола Пермского края Дмитрий Терехов рассказал о планах «Амкара» заявиться в первенство ПФЛ.

– Главное, чтобы слова о возрождении не расходились с делом, поскольку таких примеров не мало. В частности, этим отличился предыдущий губернатор, который говорил, что сохранит поддержку клубу, но этого не сделал. «Амкар» был образцом добротного рабочего клуба, ребята действительно работали честно и по отношению к футболу были искренними. Такую команду было жаль терять, – приводит слова Гаджиева Sport24.

75-летний специалист возглавлял «Амкар» с 2014 по 2018 год. Под его руководством клуб принял участие в 103 матчах, одержал 31 победу, 32 раза сыграл вничью и потерпел 40 поражений.

Пермский клуб был признан банкротом после сезона-2017/18 и прекратил свое существование.