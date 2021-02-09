Первый матч 1/16 финала ЛЕ между «Реалом Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед» состоится в Турине

Испанский портал AS сообщает о смене места проведения первого матча Лиги Европы «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, в связи с запретом властей Испании на въезд в страну жителей Великобритании из-за пандемии коронавируса баскский клуб вынужден искать другие варианты проведения игры.

Отмечается, что сан-себастьянцы практически договорились с УЕФА о том, что матч пройдет в Турине на домашнем стадионе «Ювентуса» – «Альянц Стэдиум». Игра пройдет 18 февраля.

Ранее стало известно, что две встречи в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов с участием английских клубов пройдут в Будапеште. Речь идет о парах «Боруссия М» – «Манчестер Сити», а также «РБ Лейпциг» – «Ливерпуль».