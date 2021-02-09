«Нижний Новгород» договорился об аренде хабвека «Локомотива» Берковского

Атакующий полузащитник «Локомотива» Илья Берковский находится в шаге от перехода в состав лидера текущего сезона Футбольной национальной лиги – «Нижнего Новгорода».

Согласно информации «Матч ТВ», нижегородский клуб возьмет 20-летнего россиянина в аренду до лета 2021 года с правом возможного выкупа по истечении контракта.

В данный момент стороны оформляют документы о переходе футболиста. В конце этой недели хавбек присоединится к нижегородцам на сборе в Турции.

Напомним, что 1 января «Локомотив» приобрел Берковского у московского «Торпедо» за 250 тысяч евро, подписав с ним контракт на 3,5 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах, забил шесть голов и отдал один ассист.