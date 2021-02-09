«Крылья Советов» проведут товарищеский матч с «Рубином» на тренировочном сборе в Турции

Пресс-служба «Крыльев Советов» назвала соперников команды по контрольным матчам во время третьего тренировочного сбора самарцев, который пройдет в Турции с 11 по 20 февраля.

Отмечается, что подопечные Игоря Осинькина проведут четыре спарринга, проведя встречи с карагандинским «Шахтером» (12 февраля), боснийскими «Борацом» (12 февраля) и «Вележем» (15 февраля), а также «Рубином» (16 февраля).

Свою первую официальную игру в 2021 году «Крылья» сыграют с «Химками» в рамках 1/8 финала Кубка России.

После 26 туров ФНЛ самарский клуб занимает второе место в турнирной таблице, набрав 55 очков.