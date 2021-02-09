Гол Дзюбы принес «Зениту» минимальную победу над сборной Иордании

Футболисты «Зенита» минимально обыграли сборную Иордании (1:0) в контрольном матче, проходившем в Дубае.

Единственный гол был забит во второй половине встречи на 56-й минуте форвард петербуржцев Артем Дзюба вошел с мячом в штрафную соперника, эффектно перебросил защитника и точно пробил в угол ворот иорданской команды.

Отметим, что 12 февраля подопечные Сергея Семака проведут два спарринга – против сборной Узбекистана и армянского «Пюника».

Контрольный матч

«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – сборная Иордании – 1:0 (0:0)