«Милан» предложит 25 миллионов евро за защитника «Фейеноорда» Сенеси

Центральный защитник «Фейеноорда» Маркос Сенеси входит в сферу интересов «Милана».

Как сообщает Pianeta Milan, руководство «россонери» готовы вступить в переговоры по 23-летнему аргентинцу летом 2021 года. Итальянцы хотят предложить за игрока 25 миллионов евро.

Отмечается, что главным конкурентом лидера Серии А текущего сезона в борьбе за футболиста является «Реал».

Сенеси выступает за «Фейеноорд» с сентября 2019 года. В сезоне-2020/21 он принял участие в 26 матчах, забил два гола и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.