Кристиан Рамирес о предложении «Монако»: Мне показалось логичным остаться в России

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес прокомментировал слухи о его возможном переходе в «Монако».

«Это довольно личная история. Все предложения шли через моего агента. У него и представителей клуба был разговор на этот счёт. Я, в свою очередь, предпочитаю оставаться немного в стороне в подобных переговорах, потому что мне важно быть сконцентрированным на футболе на все сто процентов.

Могу сказать одно: каждая появившаяся возможность будет проанализирована. Что касается ситуации с «Монако», то я не был особо взволнован этим предложением. Мне показалось логичным остаться в России.

Кстати, одна из причин, почему мне хочется задержаться в России — это желание стать чемпионом с «Краснодаром», - приводит цитату Рамиреса News.ru.

Добавим, что ранее эквадорский защитник выступал за эквадорский «Индепендьенте дель Валье», немецкие «Нюрнберг» и «Фотуну», венгерский «Ференцварош».