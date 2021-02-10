Павел Худяков: Если футболисты будут готовы играть за 50 тысяч рублей, будем подписывать контракты

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что клуб не готов платить новичкам более 50 тысяч рублей.

- Ребята на просмотре - это игроки из клубов ФНЛ и ПФЛ. Мы посмотрим все варианты. У нас есть какая-то минимальная ставка, там, скажем, 50 тысяч рублей. Если футболисты будут готовы играть за эти деньги, то будем подписывать контракты.

К нам приедут игроки, которым нужна практика, либо те, которые готовы получать 50 тысяч рублей, больше мы платить не готовы. Все деньги, которые будут приходить в клуб, будут уходить на погашение долгов, - приводит слова Худякова «РИА Новости».

Напомним, что долги «Тамбова» на 22 января составляли 130 миллионов рублей. В минувшую пятницу, 5 февраля, клуб обратился в суд с иском о банкротстве, в понедельник стало известно, что Арбитражный суд Тамбовской области оставил без движения заявление о банкротстве.

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что сделает все возможное, чтобы сохранить клуб. Лига готова оказать тамбовчанам материальную помощь. Кроме того, некоторые российские клубы согласились отпустить своих футболистов в «Тамбов» на правах аренды на выгодных условиях.