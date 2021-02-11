Томас Тухель: Кепа получит свой шанс в игре с «Барнсли»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель в преддверии матча 1/8 финала Кубка Англии заявил о том, что запасной голкипер команды Кепа Аррисабалага выйдет в стартовом составе на игру с «Барнсли».

Отметим, что встреча состоится сегодня, 11 февраля, в 23:00 по московскому времени.

– Мы смогли детально изучили его персональные проблемы в предыдущих матчах. Скорее всего, на игрока давит выплаченная за него трансферная сумма. Но я верю в Кепу и уверен, что он сможет исправиться. В матче против «Барнсли» у него появится шанс, и я очень надеюсь, что он не станет его недооценивать. Ему необходимо доказать мне и всем вокруг, что он готов стать основным голкипером и в клубе, и сборной Испании, – сказал Тухель во время предматчевой пресс-конференции.

Напомним, Кепа перешел в «Челси» в августе 2018 года из «Атлетика» за 80 миллионов евро. С тех пор он принял участие в 101 матче, пропустил 117 голов и 34 раза отстоял «на ноль». За это время трансферная стоимость вратаря снизила больше чем в четыре раза.

В нынешнем сезоне испанец проиграл конкуренцию за место в основном составе сенегальцу Эдуару Менди.