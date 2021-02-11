«Нант» уволил Доменека – новым тренером команды стал Комбуаре

Пресс-служба «Нанта» объявила о назначении Антуана Комбуаре на пост главного тренера команды.

Сроки контракта между клубом и 57-летним французом пока не разглашаются. Вероятнее всего, специалист проработает в команде до конца сезона-2020/21. Руководство «канареек» надеется, что наставник поможет команде сохранить прописку в Лиге 1.

Таким образом, Комбуаре сменит на тренерском мостике клуба Раймона Доменека, проработавшем в коллективе с декабря прошлого года.

После 24 туров «Нант» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 19 очков. От зоны прямого вылета команду отделяют четыре очка.