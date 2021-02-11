Хавбек «Леванте» Севикян: В Испании футбол более страстный, чем в России

Фланговый полузащитник «Леванте» Эдгар Севикян объяснил разницу между российским и испанским футболом.

– Основные отличия? Техническая одаренность игроков и интенсивность. Скорость игры тут совсем другая. Еще здесь футбол на другом уровне в плане эмоций – он более страстный. Когда приехал, то был сдержанным, собранным и серьезным, долго не мог перестроиться. Во время игры они стремятся забрать все мячи, забить по максимуму. Энергия и желание дают страсть на поле, – цитирует Севикяна «Матч ТВ».

Напомним, что 19-летний россиянин является воспитанником академии «Локомотива». В Испанию он переехал в июле 2017 года. В составе взрослой команды «Леванте» хавбек провел два матча, не отличившись голевыми действиями.