Кейн вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн забил свой 209-й гол в составе лондонской команды.

Отметим, что 27-летний англичанин отличился результативным ударом в матче 1/8 финала против «Эвертона» (4:5). Согласно информации пресс-службы «шпор» форвард обошел Бобби Смита по забитым мячам за клуб и поднялся на вторую строчку среди лучших бомбардиров команды за всю ее историю.

Первое место в списке занимает Джимми Гривз, забивший 266 голов в период с 1961 по 1970 год.

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Отметку в 209 забитых мячей он преодолел за 318 игр.