«Ювентус» и «Челси» поборются за подписание Варана

Центральный защитник «Реала» Рафаэль Варан все ближе к тому, чтобы покинуть мадридский клуб в ближайшее трансферное окно.

По информации Tutto Juve, 27-летнего француза хотят подписать «Ювентус» и «Челси». Ранее сообщалось, что руководство «сливочных» не может договориться с игроком о деталях нового контракта. Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до лета 2022 года.

Также в услугах защитника заинтересованы «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Варан выступает за «Реал» с июля 2011 года. В общей сложности он принял участие в 347 матчах, забил 17 голов и отдал семь ассистов. Вместе с командой он выиграл 18 трофеев, в том числе игрок четырежды становился победителем Лиги чемпионов. Также он является трехкратным чемпионом Испании.