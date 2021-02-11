Павел Худяков: Игроки «Тамбова» должны пойти на сокращение зарплат, чтобы клуб не обанкротился

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил последние новости о состоянии дел в клубе.

Из-за серьезных финансовых проблем команда может не доиграть сезон и прекратить свое существование.

«На протяжении двух дней в Тамбове была комиссия из РФС и РПЛ, изучала финансовую составляющую нашего клуба. Сейчас будет приниматься решение о том, как нам помочь.

Команда сейчас в Крымске, я за свой счет купил билеты, оплатил сбор, потому что у нас все счета заблокированы и деньги, которые будут поступать, могут идти только на погашение задолженности перед футболистами и персоналом.

Цель РФС и РПЛ заключается в том, чтобы по окончании сезона команда не обанкротилась и не исчезла с лица земли. Сейчас нужно, чтобы футболисты, административный и руководящий составы пошли на понижение зарплаты и реструктуризацию долга - если пойдут, клуб сохранится. Если не пойдут, будем сниматься и банкротиться», - цитирует Худякова ТАСС.