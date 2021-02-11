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Павел Худяков: Игроки «Тамбова» должны пойти на сокращение зарплат, чтобы клуб не обанкротился
11 февраля 12:18
автор: Юрий Нечаев

Павел Худяков: Игроки «Тамбова» должны пойти на сокращение зарплат, чтобы клуб не обанкротился

Решение о будущем клуба до сих пор не принято.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил последние новости о состоянии дел в клубе.

Из-за серьезных финансовых проблем команда может не доиграть сезон и прекратить свое существование.

«На протяжении двух дней в Тамбове была комиссия из РФС и РПЛ, изучала финансовую составляющую нашего клуба. Сейчас будет приниматься решение о том, как нам помочь.

Команда сейчас в Крымске, я за свой счет купил билеты, оплатил сбор, потому что у нас все счета заблокированы и деньги, которые будут поступать, могут идти только на погашение задолженности перед футболистами и персоналом.

Цель РФС и РПЛ заключается в том, чтобы по окончании сезона команда не обанкротилась и не исчезла с лица земли. Сейчас нужно, чтобы футболисты, административный и руководящий составы пошли на понижение зарплаты и реструктуризацию долга - если пойдут, клуб сохранится. Если не пойдут, будем сниматься и банкротиться», - цитирует Худякова ТАСС.

Напомним, президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что сделает все возможное, чтобы сохранить клуб. Лига готова оказать тамбовчанам материальную помощь. Кроме того, некоторые российские клубы согласились отпустить своих футболистов в «Тамбов» на правах аренды на выгодных условиях.

Ранее стало известно, что клуб обратился в суд с иском о банкротстве. При этом генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова отметила, что иск может быть отозван, если все договоренности с РФС и РПЛ будут воплощены в жизнь.

Добавим, что команда замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав в 19 турах 13 очков. Первый матч после зимней паузы »Тамбов» должен провести 21 февраля. В 1/8 финала Кубка России тамбовчане в Москве сыграют с «Локомотивом».

источник: ТАСС
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