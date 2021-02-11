«Иртыш» арендовал у «Шинника» форварда Визновича до конца сезона

Пресс-служба «Иртыша» сообщила о переходе в команду нападающего «Шинника» Ильи Визновича.

Согласно информации портала Transfermarkt, 23-летний россиянин отправился в омский клуб на правах аренды до конца лета 2021 года.

Отметим, что начало текущего сезона Визнович проводил в аренде в другой команде Футбольной национальной лиги – «Томи». На счету форварда один гол в 11 матчах первенства.

Ранее в своей карьере нападающий защищал цвета «Крыльев Советов», «Лады» и «Луча».

После 26 туров «Иртыш» занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 30 очков.