Жена Касильяса госпитализирована после онкологического заболевания

Супруга бывшего голкипера «Реала» и сборной Испании Икера Касильяса Сара Карбонеро оказалась в больнице после рецидива рака.

Как сообщает El Periodico, 37-летняя журналистка попала в частную клинику в городе Памплона на севере Испании 5 февраля. Отмечается, что в данный момент Сара чувствует себя лучше и надеется как можно скорее вернуться к повседневной жизни при отсутствии каких-либо осложнений.

Напомним, что в мае 2019 года у Карбонеро перенесла операцию на фоне рака яичников. После этого она несколько месяцев посещала курс химиотерапии.

Касильяс завершил карьеру игрока в августе 2020 года. В мае 2019-го 39-летний испанец пережил сердечный приступ во время одной из тренировок в «Порту».