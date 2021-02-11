«Милан» намерен продлить контракт с Романьоли

Центральный защитник «Милана» Алессио Романьоли может в ближайшее время продлить действующее соглашение с итальянским клубом.

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, руководство «россонери» рассчитывают подписать с 26-летним игроком новый контракт, не увеличивая ему заработную плату. Отметим, что текущий оклад капитана миланцев за один календарный год оценивается в 3,5 миллиона евро.

Романьоли выступает за «Милан» с августа 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах, забил один гол и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до конца июня 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 36 миллионов евро.