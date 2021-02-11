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11 февраля 19:10
автор: Артур Гичунцев

Представитель УЕФА: С уверенностью могу сказать, что все 12 городов примут Евро-2020

Об этом он заявил после проверки объектов в Санкт-Петербурге, где пройдут три матча группового этапа и четвертьфинал.

Руководитель операционной деятельности на объектах УЕФА Андреас Шар выразил уверенность, что Евро-2020 пройдет по намеченному плану.

«Хочу подтвердить, что турнир пройдёт, потому я и моя команда сегодня здесь, в Петербурге. С высокой долей уверенности могу сказать, что все 12 городов примут матчи. Мы постоянно следим за сложившейся ситуацией, будем смотреть, как она развивается. Но на данный момент все те, кто должен находиться в лодке – 12 городов – и находятся в этой самой лодке», – цитирует функционера «Чемпионат».

Напомним, чемпионат Европы должен был пройти летом 2020 года, однако, турнир перенесли из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Новый график турнира – с 11 июня по 11 июля 2021 года.

источник: «Советский спорт»
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