Федор Кудряшов: Я передал Кузяеву, что им интересуется «Галатасарай», но он отказался от переговоров

Левый защитник «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов рассказал о том, что «Галатасарай» был заинтересован в переходе его партнера по национальной команде – Далера Кузяева.

Напомним, что 28-летний россиянин решил не продлевать контракт с «Зенитом» летом прошлого года и ненадолго стал свободным агентом. Однако хавбек не смог договориться ни с одним из европейских клубов и вернулся в стан сине-бело-голубых, подписав соглашение до конца июня 2023 года.

– Мне звонили и просили передать Далеру, что им интересуется «Галатасарай». Я ему это передал, сказал, что, если у него будет заинтересованность, свяжу с человеком. На что он ответил: «Нет». Поехал бы я на его месте? Наверное, да. «Галатасарай» здесь – топ-клуб. Такой же, как в России «Спартак», – цитирует Кудряшова Sports.ru.

Кузяев является воспитанником академии «Зенита». В общей сложности полузащитник провел за клуб из Санкт-Петербурга 109 матчей, в которых забил 14 голов и сделал десять результативных передач.