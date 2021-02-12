«Челси» хочет обменять Жоржиньо на Эриксена

«Интер» и «Челси» могут обменяться полузащитниками в летнее трансферное окно.

Как сообщает Calcio Mercato, лондонский клуб заинтересован в покупке Кристиана Эриксена и готов включить в сделку Жоржиньо. Отмечается, что «аристократы» получат компенсацию в размере 20 миллионов евро за итальянского хавбека.

На данный момент переговоры находятся на ранней стадии.

28-летний Эриксен присоединился к «Интеру» в январе 2020 года, подписав четырехлетний контракт. В текущем сезоне на его счету 18 матчей, в которых он забил один гол.

Что касается Жоржиньо, то 29-летний игрок перешел в «Челси» в июле 2018 года. В сезоне-2020/21 он провел 22 встречи, отличившись шестью забитыми мячами и одним ассистом. Его контракт истекает летом 2023-го.