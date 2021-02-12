«ПСЖ» присоединяется к гонке за Кунде

Центральным защитником «Севильи» Жюлем Кунде продолжают интересоваться топовые клубы Европы.

По информации AS, 22-летнего француза хочет подписать «Пари Сен-Жермен», считающий игрока идеальным вариантом для усиления своей оборонительной линии.

Ранее сообщалось о том, что футболист входит в список трансферных целей таких команд, как «Бавария», «Ювентус» и «Реал». Сделка может состояться ближайшим летом.

Кунде – воспитанник академии «Бордо». В «Севилью» он перешел в 2019 году, подписав пятилетний контракт. В общей сложности на его счету 70 проведенных встреч, в которых он забил пять голов и отдал один ассист.