Сергей Чепчугов: Я уехал в «Енисей» без семьи – на этом фоне не справился с собой морально и запил

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал о том, что его семья отказалась переезжать в Красноярск, когда он подписал контракт с «Енисеем».

Напомним, что 35-летний россиянин перебрался в дальневосточную команду в июле 2017 года из армейского клуба. В общей сложности он отыграл 29 матчей, пропустил 47 голов и пять раз отстоял «на ноль».

– Перед переходом в «Енисей» мы с женой сидели, разговаривали, обсуждали переезд. Я говорил ей: «Это мой шанс, мне дают контракт на два года. Давай переедем в Красноярск». Но Ксения послушала свою мать, которая убедила ее остаться в Москве.

Принял решение уехать без семьи, ведь мне нужно было играть. Первые два месяца все было хорошо: сборы, много работы. Спустя два месяца я не справился с этой тяжелой ношей и… начал пить. Даже тренировки пропускал. Понятное дело, что не каждый день, но периодически это было, – цитирует Чепчугова «Чемпионат».

Голкипер завершил свою карьеру в феврале 2018 года. В составе ЦСКА он выступал с 2010 по 2017 год. Вместе с армейцами игрок стал трехкратным чемпионом России, а также по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.