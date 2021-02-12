Сергей Чепчугов: Об Акинфееве тремя словами? Целеустремленный, трудолюбивый, талантище

Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов поделился мнением о своем бывшем партнере по команде – голкипере Игоре Акинфееве.

– За семь лет в клубе ни разу не конфликтовал с Акинфеевым. Наоборот, любовь и обнимашки. Было понимание: Игорь – первый, я – второй. Да и зависти никакой не было. Скорее он мне завидовал, когда я с «Реалом» играл. Об Акинфееве тремя словами? Целеустремленный, трудолюбивый, талантище! – приводит слова Чепчугова «Чемпионат».

Напомним, что Акинфеев является воспитанником академии ЦСКА. В составе армейцев он провел 662 матча, пропустил 582 мяча и 283 раза отстоял «на ноль». Вместе со столичным клубом Игорь завоевал 20 трофеев. Он является шестикратным чемпионом России.

За национальную команду вратарь отыграл 111 встреч.