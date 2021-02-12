«Зенит» завершил второй тренировочный сбор разгромной победой над сборной Узбекистана

Футболисты «Зенита» уверенно обыграли сборную Узбекистана (4:0) в рамках заключительного матча на тренировочном сборе в Дубае.

В составе сине-бело-голубых дубль оформил Андрей Мостовой, забивший на 14-й и 67-й минутах игры. Еще по голу на свой счет записали Станислав Крапухин (52) и Даниил Шамкин (80).

Таким образом, подопечные Сергея Семака победили во всех матчах второго сбора – ранее они обыграли «Арарат-Армению» (4:0), «Ноа» (3:0) и сборную Иордании (1:0).

В первой официальной встрече 2021 года петербургский клуб сыграет с «Арсеналом» в рамках 1/8 финала Кубка России. Игра запланирована на 20 февраля.

Контрольный матч