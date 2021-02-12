«Тамбов» провел второй зимний спарринг, обыграв «Строгино»

ФК «Тамбов» провел второй контрольный матч во время нынешней зимней паузы в чемпионате. На тренировочном сборе в Крымске команда Сергея Первушин обыграл московскую команду «Строгино», выступающую в ПФЛ. Итоговый результат – 3:1.

Как сообщает пресс-служба ФК «Тамбов», команда РПЛ свои голы забила на четвертой, 34-й и 62-й минутам, а футболисты «Строгино» организовали взятие ворот на 11-й после розыгрыша стандарта.

Авторами первого и третьего забитых мячей «Тамбова» стали игроки, находящиеся на просмотре. Второй гол команды Первушина в активе Артема Архипова.

Ранее тамбовчане провели лишь одну встречу во время зимней паузы, 23 января уступив в Крымске красноярскому «Енисею» со счетом 1:2.

Товарищеский матч