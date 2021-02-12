УЕФА оштрафовал ЦСКА на 10 тысяч евро за нецензурные кричалки болельщиков в адрес Черчесова

Официальный сайт УЕФА сообщил, что Европейский союз футбольных ассоциаций наказал московский ЦСКА денежным штрафом на десять тысяч евро за поведение болельщиков.
26 ноября, когда армейцы принимали голландский «Фейеноорд» на групповой стадии Лиги Европы, зрители на трибунах скандировали кричалки с использованием нецензурной лексики в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Напомним, что негативную реакцию болельщиков ЦСКА вызвало интервью Черчесова для телеканала «Матч ТВ», в котором тренер раскритиковал нападающего московского клуба Федора Чалова.
ЦСКА грозило закрытие фанатских секторов в ближайшем матче клуба в еврокубках, но в итоге УЕФА предпочел наказать армейцев денежным штрафом.
Команда Гончаренко в прошлом году заняла последнее место в своей группе и вылетела из Лиги Европы.