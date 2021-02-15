«Милан» интересуется двумя защитниками «Ланса»

Руководство «Милана» находится в поисках усиления оборонительной линии команды в летнее трансферное окно.

Как сообщает Calcio Mercato, итальянский клуб пристально следит за выступлениями двух центральных защитников «Ланса», а именно Лоика Баде и Факундо Медины. В перспективе один из игроков может заменить Алессио Романьоли в стартовом составе «россонери».

Отметим, что ранее в услугах Медины был заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Баде выступает за «Ланс» с июля 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче, не отличившись голевыми действиями. Его контракт рассчитан до лета 2023-го. Портал Transfermarkt оценивает игрока в шесть миллионов евро.

Что касается Медины, то 21-летний аргентинец также присоединился к французской команде летом прошлого года, подписав четырехлетнее соглашение. С тех пор он отыграл 18 встреч, в которых забил два гола. Его цена составляет восемь миллионов евро.