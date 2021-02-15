Бохинен официально стал игроком ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА объявила о переходе в команду норвежского полузащитника Эмиля Бохинена

По информации источника, контракт 21-летнего хавбека с армейцами рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно порталу Transfemarkt, сумма сделки составила 1,5 миллиона евро.

Отмечается, что игрок уже прибыл в расположение московского клуба в испанском Кампоаморе, где подопечные Виктора Гончаренко продолжают подготовку к оставшейся части текущего сезона Российской Премьер-лиги.

Напомним, Бохинен является воспитанником академии «Стабека». В составе взрослой команды норвежец провел 73 матча, забил девять голов и отдал десять ассистов.