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Бохинен официально стал игроком ЦСКА
15 февраля 12:22

Бохинен официально стал игроком ЦСКА

Контракт футболиста рассчитан до лета 2025 года.

Пресс-служба ЦСКА объявила о переходе в команду норвежского полузащитника Эмиля Бохинена

По информации источника, контракт 21-летнего хавбека с армейцами рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно порталу Transfemarkt, сумма сделки составила 1,5 миллиона евро.

Отмечается, что игрок уже прибыл в расположение московского клуба в испанском Кампоаморе, где подопечные Виктора Гончаренко продолжают подготовку к оставшейся части текущего сезона Российской Премьер-лиги.

Напомним, Бохинен является воспитанником академии «Стабека». В составе взрослой команды норвежец провел 73 матча, забил девять голов и отдал десять ассистов.

источник: ПФК ЦСКА
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