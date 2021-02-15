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15 февраля 12:46

Сергей Первушин: У нас есть предварительная договоренность по арендам игроков с ведущими клубами РПЛ

Тамбовский клуб продолжает испытывать финансовые проблемы и рискует не доиграть нынешний сезон РПЛ.

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал текущую ситуацию с новыми игроками в команде.

Напомним, что ранее РФС запретил клубу в регистрацию новых игроков из-за задолженностей по зарплате перед другими футболистами коллектива.

– Мы очень надеемся на помощь других клубов. У нас есть предварительная договоренность по поводу аренды с «Сочи», ЦСКА, «Спартаком», «Динамо», «Ростовом», «Рубином». Но перейти здесь к реальным шагам мы сможем после того, как нам разрешат дозаявку. Это возможно только после того, как начнем гасить долги по зарплате. А времени осталось совсем ничего – после 25 февраля трансферное окно закрывается, – сказал Первушин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ранее глава Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин отметил, что тамбовский клуб получит финансовую поддержку от спонсоров чемпионата, чтобы иметь возможность доиграть сезон-2020/21.

После 19 туров «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

источник: «Спорт-Экспресс»
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