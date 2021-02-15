Матч 1/8 финала Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» может быть перенесен из-за морозов

Матч «Динамо» – «Спартак» в рамках 1/8 финала Кубка России, запланированный на 20 февраля, может не состояться из-за низких температур в Москве в день игры.

Как сообщает главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, в дневное время в столице России ожидается от минус 16 до минус 21 градусов мороза.

– Мы считаем, что 20 февраля погоду в столичном регионе будет еще определять холодный арктический антициклон. Поэтому при облачной погоде с прояснениями, а скорее всего даже с переменной облачностью, существенных осадков у нас не ожидается, минимальная температура ночью у нас будет в пределах минус 22-27, днем минус 16-21, – цитируют Позднякову «РИА Новости».

Отметим, что согласно регламенту, в случае, если за час до начала игры температура воздуха составит будет ниже 15 градусов, то инспектор должен запросить согласие на участие обеих команд. Однако в конечном итоге решение о проведении матча примет главный судья.