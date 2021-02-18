Дин Хендерсон: «Манчестер Юнайтед» ставит своей целью выиграть Лигу Европы

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Реал Сосьедадом» высказался о шансах своей команды на победу в еврокубковом турнире.

– К сожалению, мы покинули Лиги чемпионов, в которой мечтает играть каждый клуб. Однако мы должны быть полностью сосредоточенными на играх Лиги Европы. Наша цель – выиграть на турнире. Что касается матча с «Сосьедадом», то нам будет противостоять отличный соперник. Мы должны быть в тонусе, чтобы пройти такую команду, – цитирует Хендерсона пресс-служба «манкунианцев».

Игра состоится сегодня, 18 февраля, в 20:55 мск. Отметим, что 23-летний англичанин выйдет в стартовом составе команды на матч с испанским коллективом.