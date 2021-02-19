Бруну Фернандеш претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА назвала четырех игроков, претендующих на звание лучшего игрока недели по итогам первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Отмечается, что в число претендентов вошел атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, отличившийся дублем в ворота «Реал Сосьедада» (4:0).

Также приз может завоевать форвард загребского «Динамо» Бруно Петкович – на его счету два гола в игре с «Краснодаром» (3:2).

Победить в голосовании могут нападающий «Тоттенхэма» Гарет Бэйл и форвард «Хоффенхайма» Мунас Даббур.