Никола Влашич: Я представляю себя в большом европейском клубе, но нужно идти шаг за шагом

Атакующий полузащитник ЦСКА Никола Влашич признался, что в будущем хотел бы оказаться в топовом клубе Европы.

Напомним, что прошлым летом в услугах 23-летнего хорвата был заинтересован «Наполи».

– Конечно, следующим шагом в моей карьере станет переход в большой европейский клуб. В сборной я общаюсь с игроками из «Реала», «Барселоны», «Интера». Я представляю себя в большом клубе, но нужно идти шаг за шагом. Завершить сезон в России как можно выше и постараться проявить себя на Евро-2020, – приводит слова Влашича «МК-Спорт» с ссылкой на Marca.

Влашич выступает за ЦСКА в августа 2018 года. С тех пор он принял участие в 91 матче, забил 29 голов и отдал 20 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.