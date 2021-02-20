Алексей Игонин: Ожидания насчет второго пришествия Промеса лично мне подозрительны

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказался о возможной покупке «Спартаком» нападающего «Аякса» Квинси Промеса.

Ранее сообщалось, что 29-летний голландец хочет вернуться в состав красно-белых, однако клубы пока не могут договориться между собой о трансфере игрока.

– Ожидания насчет второго пришествия Промеса лично мне подозрительны. Человек потерял место в основном составе в чемпионате Нидерландов и в Россию, видимо, едет за заработком. И при этом мы почему-то ждем от него чудес, – цитирует Игонина «Матч ТВ».

Напомним, Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. Всего за московский клуб он провел 135 матчей, забил 66 голов и сделал 33 результативные передачи. Хавбек помог столичной команде выиграть чемпионат и Суперкубок России.