«Зенит» – «Арсенал». Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Арсенала» на матч 1/8 финала Кубка России.
«Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Жирков, Оздоев, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Вендел, Дзюба.
Запасные: Кержаков, Одоевский, Чистяков, Круговой, Хотулев, Сазонов, Чибисов, Ерохин, Левин, Крапухин, Шамкин, Погорелов.
«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Бурлак, Довбня, Бауэр, Ломовицкий, Чаушич, Кангва, Костадинов, Луценко, Панченко.
Запасные: Левашов, Шамов, Хагуш, Горбатенко, Ткачев, Пантелеев, Коновалов, Хлусевич, Кангва, Громыко.