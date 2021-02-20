Дмитрий Парфенов: Победили «Зенит» за счет дисциплины и качественного исполнения моментов

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов оценил победу своей команды над «Зенитом» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка России.

Отметим, что в составе туляков голами отличились Кирилл Панченко (25-я минута) и Роберт Бауэр, реализовавший 11-метровый удар (37). У питерского клуба забитый мяч записал на свой счет Далер Кузяев (19).

– Мы победили за счет дисциплины и качественного исполнения моментов. Понимали, куда ехали и что много моментов у нас не будет. Но ребята поверили, что все возможно. Хороший матч против серьезной команды.

Не согласен, что Кубок России – мой турнир. У нас ситуация в сезоне непростая. И мы не делим матчи. Если начинаешь делить, футбол потом все возвращает. Благодарность ребятам, что они справились и добились результата. Но сейчас у нас будет важный матч РПЛ с «Сочи», – сказал Парфенов после матча.

Благодаря сегодняшней победе «Арсенал» вышел в следующий этап турнира. Будущий соперник «канониров» станет известен после того, как будут сыграны остальные матчи 1/8 финала Кубка России.