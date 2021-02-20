«Динамо» вышло в четвертьфинал Кубка России, дома обыграв «Спартак»

В матче 1/8 финала Кубка России московское дерби «Динамо» и «Спартака» завершилось с результатом 2:0.
На 16-й минуте счет открыл полузащитник бело-голубых Даниил Фомин, реализовав пенальти.
После подачи углового фланговый игрок «Спартака» Виктор Мозес задел мяч плечом, однако арбитр встречи Кирилл Левников после просмотра видеоповтора все-таки назначил 11-метровый, заодно показав нигерийцу желтую карточку.
На 70-й отличился вышедший на замену форвард «Динамо» Константин Тюкавин. 18-летний нападающий забил свой первый гол за главную команду бело-голубых, пробив пяткой после подачи Себастьяна Шиманьски со штрафного. Опекал Тюкавина французский защитник спартаковцев Самюэль Жиго.
На 81-й минуте «Спартак» остался вдесятером. За второе предупреждение был удален Мозес. На сей раз Левников наказал футболиста красно-белых за срыв атаки – африканец схватил за футболку Даниила Лесового.
«Динамо» узнает своего следующего соперника после жеребьевки, которая по регламенту должна пройти в течение трех дней с момента окончания матчей 1/8 финала.
Четвертьфинальные игры должны пройти 2 и 3 марта.
Напомним, что ранее из Кубка вылетел его прошлогодний обладатель «Зенит», дома уступив тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2.
Завтра 21 февраля в 1/8 финала сыграют ЦСКА – «СКА-Хабаровск», «Краснодар» – «Сочи», «Локомотив» – «Тамбов» и «Ростов» – «Ахмат».
В понедельник 22 февраля пройдут встречи «Уфа» – «Урал» и «Химки» – «Крылья Советов».
Кубок России
1/8 финала
«Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 2:0 (1:0)
Голы: Фомин, 16 (с пенальти), Тюкавин, 70.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Кутицкий, 82), Евгеньев, Ордец, Варела, Моро, Фомин, Липовой (Тюкавин, 62), Шиманьски (Каборе, 90+1), Лесовой, Грулев (Игбун, 83).
«Спартак»: Максименко, Мозес, Маслов, Жиго, Джикия, Айртон, Хендрикс (З.Бакаев, 85), Умяров (Соболев, 65), Зобнин, Ларссон, Э.Понсе.
Предупреждения: Шиманьски, 56, Фомин, 74, Каборе, 90+3 – Мозес, 15, 81, Ларссон, 27, Э.Понсе, 69.
Удаление: Мозес, 81.
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
20 февраля. Москва. «ВТБ Арена».