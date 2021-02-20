«Динамо» вышло в четвертьфинал Кубка России, дома обыграв «Спартак»

В матче 1/8 финала Кубка России московское дерби «Динамо» и «Спартака» завершилось с результатом 2:0.

На 16-й минуте счет открыл полузащитник бело-голубых Даниил Фомин, реализовав пенальти.

После подачи углового фланговый игрок «Спартака» Виктор Мозес задел мяч плечом, однако арбитр встречи Кирилл Левников после просмотра видеоповтора все-таки назначил 11-метровый, заодно показав нигерийцу желтую карточку.

На 70-й отличился вышедший на замену форвард «Динамо» Константин Тюкавин. 18-летний нападающий забил свой первый гол за главную команду бело-голубых, пробив пяткой после подачи Себастьяна Шиманьски со штрафного. Опекал Тюкавина французский защитник спартаковцев Самюэль Жиго.

На 81-й минуте «Спартак» остался вдесятером. За второе предупреждение был удален Мозес. На сей раз Левников наказал футболиста красно-белых за срыв атаки – африканец схватил за футболку Даниила Лесового.