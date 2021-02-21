На матче «Локомотив» – «Тамбов» не будет работать технология определения офсайда

На кубковом матче «Локомотив» – «Тамбов» не будет работать технология офсайдных линий системы VAR.

Вот что сообщили об этом в службе коммуникаций Российского футбольного союза в ответ на запрос ТАСС:

«Из-за начавшегося снегопада службам стадиона принимающей команды не удалось подготовить поле для проведения калибровки офсайдных линий. В связи с этим использование технологии определения офсайда в данном матче невозможно. Использование компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения правил Международного совета футбольных ассоциаций и протокола VAR. Основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме».

Встреча 1/8 финала Кубка России «Локомотив» – «Тамбов» пройдет на московском стадионе «РЖД Арена» и начнется в 17:00.