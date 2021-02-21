«Сочи» впервые пробился в четвертьфинал Кубка России, обыграв на выезде «Краснодар»

В 1/8 финала Кубка России «Краснодар» на своем поле проиграл «Сочи» с результатом 1:2.
На 52-й минуте счет открыл форвард гостей Антон Заболотный. На 67-й перевес команды Владимира Федотова увеличил бывший игрок «Краснодара» Жоаозиньо.
Зелено-черные отквитали один мяч на 81-й минуте, когда дальним ударом ворота Сослана Джанаева поразил Тони Вилена.
Тем не менее, отыграться хозяевам не удалось.
«Сочи» впервые пробился в четвертьфинал Кубка России. Жеребьевка состоится на следующей недели, а матчи 1/4 финала пройдут 2 и 3 марта.
Кубок России
1/8 финала
«Краснодар» – «Сочи» – 1:2 (0:0)
Голы: Вилена, 81 – А.Заболотный, 52, Жоаозиньо, 67.
«Краснодар»: Городов, Смольников, Сорокин, Мартынович, Чернов, Газинский (Камболов, 63), Олссон (Вилена, 63), Ионов (Кабелла, 63), Классон (Сулейманов, 72), Вандерсон, Берг (Ари, 83).
«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Заика (Набиуллин, 90+4), Мевля, Миладинович, Терехов, Цаллагов, Нобоа, Юсупов (Руденко, 90+3), Жоаозиньо (Бурмистров, 83), А.Заболотный (Дуганджич, 90+3).
Предупреждения: Ионов, 15, Газинский, 43, Ольссон, 54, Берг, 55 – Терехов, 44,
Судья: Кукуляк (Калуга).