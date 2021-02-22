Леонид Слуцкий: Оценку сборам всегда дает сезон

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги сборов своей команды.

— В целом выполнили, что планировали. Оценку сборам всегда дает сезон. Мы сейчас можем ставить какие угодно прекрасные оценки, или наоборот сказать, что недоработали. А результат в сезоне будет иной. На самом деле нет смысла наверно обсуждать. Мы поработали, а насколько качественно, покажут официальные матчи,— цитирует Леонида Викторовича официальный сайт казанского клуба.

Напомним, что «Рубин» после 19-и сыгранных матчей занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Казанцы возобновят текущий сезон 28 февраля гостевым матчем с московским «Спартаком».

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